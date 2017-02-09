promo stars365 ноябрь 17, 2010 19:20 40
Buy for 300 tokens
Всем участникам и читателям
Дорогие участники! Хочу сделать небольшое объявление, которое плавно перейдет в правила сообщества. Изначально мы прописали в правилах пункт "Уважайте друг друга в комментариях. В обсуждениях фотографий допустимы ирония и сарказм, но никак не хамство." Но в последнее время я заметила, что не…
  • 22 comments
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    ya_ne_inna

    Розовое платье - вот где истинный садизм.

    sasha_tze_tze
    Судя по лицу Дакоты перелет в Европу дался ей тяжело. Хотя может она беременна, лицо прямо отекло и взгляд странный.
    life_of_mitten
    чет они какие-то оба ужасненькие. И в черном платье Дакота прям ну совсем тетеха.
    violet_peony
    лучше б не обнимал ее. всей позой отвращение к ней. а Дакоте, оказывается, совсем не идет смеяться в полный рот
    wild_west_lutik
    Рекламируют говно и выглядят соответственно.

    Edited at 2017-02-09 07:35 pm (UTC)
    veronika_funtom
    Ну, ладно, допустим у неё типаж такой, что она в свои годы выглядит тёткой, до кто мужчине штанишки такие коротенькие подбирает?
    a_grach
    Ну так большинство модельеров геи, вот и одевают знаменитостей так, что срамота одна.
    Она обабилась...
    komaxin
    Она обабилась...
    achmea
    Лариса Гузеева, только той почти 60, а этой нет и 30...
    euget
    он с это прической, бородой и короткими штанишками совсем колхозник. Дакота с прической решила совсем не заморачиваться. действительно, к чему оно. розовое платье красивое, если все пайетки отпороть.
    у нее такое странное строение лица, будто она всегда губы в курью жопку собирает. как и йохансон.
    patariro
    Дакота - самый унылый секс-символ на свете
    margo_kitanova
    я бы сказала унылый антисекс,

    а вообще вы сделали мой день! спасибо )
    stasha_smart
    Когда Дакота приходит в закрытых платьях, мне и её папе не так стыдно, за то что она снялась в этом фильме))
    iloveblue
    утомились, бедняги))

    насколько же они все-таки не подходят на свои роли.. и химии между ними вообще ноль.. там кастинг вообще проводили?
    wild_west_lutik
    да пытались, но потенциальные кандидаты разбегались, как от чумы
    Схватили первого, кто не успел удрать.
    firstgirltwo
    А мне нравится Дакота внешне. В черном платье вообще идеальна)
  • 22 comments
    • :
    Previous Entry
    Next Entry