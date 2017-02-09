Дорогие участники! Хочу сделать небольшое объявление, которое плавно перейдет в правила сообщества. Изначально мы прописали в правилах пункт "Уважайте друг друга в комментариях. В обсуждениях фотографий допустимы ирония и сарказм, но никак не хамство." Но в последнее время я заметила, что не…
Розовое платье - вот где истинный садизм.
Edited at 2017-02-09 07:35 pm (UTC)
Она обабилась...
у нее такое странное строение лица, будто она всегда губы в курью жопку собирает. как и йохансон.
а вообще вы сделали мой день! спасибо )
Ну пипец же!
насколько же они все-таки не подходят на свои роли.. и химии между ними вообще ноль.. там кастинг вообще проводили?
Схватили первого, кто не успел удрать.