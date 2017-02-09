Розовое платье - вот где истинный садизм. Reply

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энд мазохизм Reply

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ну так в Мадриде же! она думала, что это будет уместно)) Reply

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Судя по лицу Дакоты перелет в Европу дался ей тяжело. Хотя может она беременна, лицо прямо отекло и взгляд странный. Reply

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она по жизни с таким лицом) Reply

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чет они какие-то оба ужасненькие. И в черном платье Дакота прям ну совсем тетеха. Reply

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лучше б не обнимал ее. всей позой отвращение к ней. а Дакоте, оказывается, совсем не идет смеяться в полный рот Reply

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Рекламируют говно и выглядят соответственно.



Edited at 2017-02-09 07:35 pm (UTC) Reply

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Ну, ладно, допустим у неё типаж такой, что она в свои годы выглядит тёткой, до кто мужчине штанишки такие коротенькие подбирает? Reply

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Ну так большинство модельеров геи, вот и одевают знаменитостей так, что срамота одна. Reply

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Она обабилась... Reply

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Лариса Гузеева, только той почти 60, а этой нет и 30... Reply

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он с это прической, бородой и короткими штанишками совсем колхозник. Дакота с прической решила совсем не заморачиваться. действительно, к чему оно. розовое платье красивое, если все пайетки отпороть.

у нее такое странное строение лица, будто она всегда губы в курью жопку собирает. как и йохансон. Reply

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Дакота - самый унылый секс-символ на свете Reply

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я бы сказала унылый антисекс,



а вообще вы сделали мой день! спасибо ) Reply

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и вам))) Reply

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Зачем он письку на лице отрастил?



Ну пипец же! Reply

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Когда Дакота приходит в закрытых платьях, мне и её папе не так стыдно, за то что она снялась в этом фильме)) Reply

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утомились, бедняги))



насколько же они все-таки не подходят на свои роли.. и химии между ними вообще ноль.. там кастинг вообще проводили? Reply

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да пытались, но потенциальные кандидаты разбегались, как от чумы

Схватили первого, кто не успел удрать. Reply

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