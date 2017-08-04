Как у довольно невзрачного папы такая красивая дочь... :) Reply

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У папы денег много, вот дочь и красивая. Reply

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папа селекционер Reply

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Белая юбка, сколько уверенности нужно чтобы такую надеть. У нее в сумке, наверное, запасная на всякий случай лежит)) Reply

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а какая уверенность должна быть для белой юбки???

и что с ней должно произойти, чтобы носить с собой запасную?? Reply

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ну да, в метро испачкается и в офисе в туалете придется переодевать))) Reply

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Не нравится она мне очень сильно, и не понимаю восторгов по ее поводу. Reply

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Что именно не нравится? Выглядит шикарно, одевается отлично в отличие от многих.. Фигура хорошая Reply

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дело вкуса. мне тоже не нравится, лицо неприятное, фигура вся перекроенная, слишком тощая для таких буферов. папенькин гусарский вкус сказался)) Reply

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да какая же она тощая, мощная женщина - что бедра, что руки-плечи, спереди особенно монументальная, сбоку - грудь 5-го размера, аж согнулась под тяжестью. впечатление, что в ней метра два, не меньше Reply

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еще раз - слишком тощая ля таких буферов, вот что я написала.

широкая и толстая - это разные вещи.

у нее жира ни капли, мне такое не нравится. сухая очень - так понятнее?

грудь у нее силиконовая, не согнулась под тяжестью, а осанка не очень. Reply

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судя по круглым формам (везде), никак не могу увидеть ее худой, даже при такой груди. всюду очень женственная, за счет жира (его не огромное количество, но он есть) Reply

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это уже дело вкуса)

меня она просто бесит, и все тут)

хотя объективно понимаю, что в принципе, ничего, тетка и тетка Reply

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для меня она красива фрагментами, все вместе смотрится нелепо и гипертрофированно (правда, очень по-американски). так что тоже не поклонница :) Reply

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Ничего себе уличный стиль. Reply

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Приятно посмотреть на такой уличный стиль. Одета в большим уважением к себе и к окружающим. Reply

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Ким сказала бы: "фэ".. Reply

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Отличная женщина, всегда прекрасно и достойно выглядит Reply

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я следующее не понимаю - дочь президента и миллиардера выходит так вот из прихожей на улицу и садится в машину, а тут типа такие папарацци неожиданно набежали, ой

прям вот без охраны совсем?

не верю Reply

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Они там дежурят, зная её расписание примерно. Она выходит, вся с иголочки, и позирует. Все довольны. Reply

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я думаю, не просто дежурят - а тщательно отбираются, досматриваются и все такое Reply

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супер Reply

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