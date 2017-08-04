Дорогие участники! Хочу сделать небольшое объявление, которое плавно перейдет в правила сообщества. Изначально мы прописали в правилах пункт "Уважайте друг друга в комментариях. В обсуждениях фотографий допустимы ирония и сарказм, но никак не хамство." Но в последнее время я заметила, что не…
У папы денег много, вот дочь и красивая.
https://yandex.ru/images/search?img
и что с ней должно произойти, чтобы носить с собой запасную??
Не нравится она мне очень сильно, и не понимаю восторгов по ее поводу.
Что именно не нравится? Выглядит шикарно, одевается отлично в отличие от многих.. Фигура хорошая
широкая и толстая - это разные вещи.
у нее жира ни капли, мне такое не нравится. сухая очень - так понятнее?
грудь у нее силиконовая, не согнулась под тяжестью, а осанка не очень.
меня она просто бесит, и все тут)
хотя объективно понимаю, что в принципе, ничего, тетка и тетка
прям вот без охраны совсем?
не верю
супер