promo stars365 ноябрь 17, 2010 19:20 40
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Всем участникам и читателям
Дорогие участники! Хочу сделать небольшое объявление, которое плавно перейдет в правила сообщества. Изначально мы прописали в правилах пункт "Уважайте друг друга в комментариях. В обсуждениях фотографий допустимы ирония и сарказм, но никак не хамство." Но в последнее время я заметила, что не…
  • 25 comments
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    chele_sta
    Как у довольно невзрачного папы такая красивая дочь... :)
    euget

    У папы денег много, вот дочь и красивая.

    capuchinka_451
    он не невзрачный, в молодости довольно красивый, просто сейчас он стал одиозной личностью с хитрым неприятным прищуром, поэтому не воспринимается вообще как человек, а как каррикатура
    https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fi.dailymail.co.uk%2Fi%2Fpix%2F2015%2F09%2F21%2F20%2F2C59B82800000578-3243717-image-m-1_1442865188049.jpg&text=%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&noreask=1&pos=25&lr=103817&rpt=simage
    sasha_tze_tze
    Белая юбка, сколько уверенности нужно чтобы такую надеть. У нее в сумке, наверное, запасная на всякий случай лежит))
    shitochka
    а какая уверенность должна быть для белой юбки???
    и что с ней должно произойти, чтобы носить с собой запасную??
    capuchinka_451
    ну да, в метро испачкается и в офисе в туалете придется переодевать)))
    dinakuptsova

    Не нравится она мне очень сильно, и не понимаю восторгов по ее поводу.

    alina_sabellino

    Что именно не нравится? Выглядит шикарно, одевается отлично в отличие от многих.. Фигура хорошая

    capuchinka_451
    дело вкуса. мне тоже не нравится, лицо неприятное, фигура вся перекроенная, слишком тощая для таких буферов. папенькин гусарский вкус сказался))
    polythene_pam
    да какая же она тощая, мощная женщина - что бедра, что руки-плечи, спереди особенно монументальная, сбоку - грудь 5-го размера, аж согнулась под тяжестью. впечатление, что в ней метра два, не меньше
    capuchinka_451
    еще раз - слишком тощая ля таких буферов, вот что я написала.
    широкая и толстая - это разные вещи.
    у нее жира ни капли, мне такое не нравится. сухая очень - так понятнее?
    грудь у нее силиконовая, не согнулась под тяжестью, а осанка не очень.
    polythene_pam
    судя по круглым формам (везде), никак не могу увидеть ее худой, даже при такой груди. всюду очень женственная, за счет жира (его не огромное количество, но он есть)
    capuchinka_451
    это уже дело вкуса)
    меня она просто бесит, и все тут)
    хотя объективно понимаю, что в принципе, ничего, тетка и тетка
    polythene_pam
    для меня она красива фрагментами, все вместе смотрится нелепо и гипертрофированно (правда, очень по-американски). так что тоже не поклонница :)

    marisols
    Приятно посмотреть на такой уличный стиль. Одета в большим уважением к себе и к окружающим.
    tory_ny
    Отличная женщина, всегда прекрасно и достойно выглядит
    capuchinka_451
    я следующее не понимаю - дочь президента и миллиардера выходит так вот из прихожей на улицу и садится в машину, а тут типа такие папарацци неожиданно набежали, ой
    прям вот без охраны совсем?
    не верю
    june_jn
    Они там дежурят, зная её расписание примерно. Она выходит, вся с иголочки, и позирует. Все довольны.
    capuchinka_451
    я думаю, не просто дежурят - а тщательно отбираются, досматриваются и все такое
    regish_a
    Смотрю на неё, все части тела по отдельности - круть, а всё вместе фигня какая-то получается.
  • 25 comments
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