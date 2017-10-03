Моника Левински на вечеринке в ЛА
3 октября 2017
Дорогие участники! Хочу сделать небольшое объявление, которое плавно перейдет в правила сообщества. Изначально мы прописали в правилах пункт "Уважайте друг друга в комментариях. В обсуждениях фотографий допустимы ирония и сарказм, но никак не хамство." Но в последнее время я заметила, что не…
Вот.Те же мысли
"Знаменитость"😆
Видно конечно,что годы летят,но весьма она симпатично выглядит
кто бы о ней иначе узнал бы?
видимо, и с надписью "я отсосала у клинтона" на лбу можно хорошо жить