Моника Левински на вечеринке в ЛА
3 октября 2017
365
Моника Левински (44) на прошлой неделе на вечеринке канала TLC в Голливуде.

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promo stars365 ноябрь 17, 2010 19:20 40
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vmesto_larry
Во мне живет махровый сноб. Но насколько же мил человеческий мир, в котором можно приобрести вечную славу за то, что отсосал президенту.
shami_klimt
Жалко её - она сделала то же самое , что и все остальные делают, а позор почему-то ей . Чота очень громко кричат "ДЕРЖИ ВОРА" ! И не нужно обижаться , это же правда ! Ну, если не сто процентов , то всё равно подавляющее большинство .Это жизнь ,и отношение полов в ней для всех ( почти ) одинаково ,кстати , абсолютно независимо от статуса .
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