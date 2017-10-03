Моника Левински на вечеринке в ЛА

Это та самая моника, с которой нахулиганил билл клинтон???? Ответить

Ветвь дискуссии

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интересно, а как у нее жизнь сложилась? Ответить

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интересно, а каково это жить прославленной тем, что отсос@ла Биллу?)))) Ответить

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Видимо не очень. Семьи нет. Долго лечилась у психолога Ответить

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хотела сказать, что она весьма похорошела, пока не увидела предпоследнюю фотку *facepalm* Ответить

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Видно конечно,что годы летят,но весьма она симпатично выглядит Ответить

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Сосала у Президента! Это статус!

кто бы о ней иначе узнал бы? Ответить

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Во мне живет махровый сноб. Но насколько же мил человеческий мир, в котором можно приобрести вечную славу за то, что отсосал президенту. Ответить

Ветвь дискуссии

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у нее на TLC своя программа - "как грамотно отсасывать"? Ответить

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волосы шикарные, выглядит хорошо

видимо, и с надписью "я отсосала у клинтона" на лбу можно хорошо жить Ответить

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но ведь не все об этом помнят и вообще так смотрят на вещи, я например вижу бывшую стажерку белого дома, а уж ком и зачем сугубо е личное Ответить

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надо ее с Трампом познакомить... Ответить

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пекрасная идея, нисколько не хочу преуменьшать способности Моники, но я сомневаюсь в успехе мероприятия.. Ответить

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в программу вечеринки входило фирменное блюдо от Моники..минетпобыстрому? Ответить

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однако, а сейчас она неплохо выглядит. Ответить

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Жалко её - она сделала то же самое , что и все остальные делают, а позор почему-то ей . Чота очень громко кричат "ДЕРЖИ ВОРА" ! И не нужно обижаться , это же правда ! Ну, если не сто процентов , то всё равно подавляющее большинство .Это жизнь ,и отношение полов в ней для всех ( почти ) одинаково ,кстати , абсолютно независимо от статуса . Ответить

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