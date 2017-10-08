Меланию Трамп снова раскритиковали

Первая леди США предстала перед публикой в яркой юбке, которая многим пользователям сети напомнила стиль фламенко, также на ней была водолазка молочного оттенка. Но и в этот раз Меланию раскритиковали, заявив, что она выглядела слишком вызывающе для такого серьезного мероприятия, потому что водолазка подчеркнула ее грудь. А вам понравился образ Мелании?
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Ой...
Юбка как буд-то страшно съехала наверх, снизу коротко, а сверху прям под грудь уползла, хотя это покрой такой, но не айс
Edited at 2017-10-08 10:22 (UTC)
В общем неплохо
Юбку только я бы опустила пониже на талию, а то непропорционально смотрится
а так норм
А вот юбка с елочной мишурой как-то ниочинь
юбка слишком высоко, водолазка слишком подчеркнула силикон, по делу ее критикуют
Edited at 2017-10-09 03:53 (UTC)
Ярконько)))) постарались стилисты )))) но вообще у испанцев королева очень любит трикотажиком обтягиваться, так что, думаю, делегация не обиделась )))) хотя королева там раза в два мельче Мелании и это выглядит не так вызывающе.
Вообще конечно странно, там ведь стилисты наверняка бешеные деньги получают, и вот такой странный вид выпускают. Может и правда очень модно и круто, просто мы не догоняем?
А, не испанская делегация была, просто испаноязычная. Ну все равно оно очень в их стиле )))
Edited at 2017-10-08 10:59 (UTC)
А то, что эта женщина сексуальна, так она не виновата. Ее хоть в мешок наряди - будет бомба)
Edited at 2017-10-08 11:05 (UTC)
вот не верю я, что это стилистов промахи )
О, мне нравится эта идея :))
мне тоже кажется, что водолазка неуместна на официальном мероприятии
Чота малость . . . Так не нада !
Вообще, конечно, на фоне Мелании начинаешь ценить Летицию. Та тоже не против плюнуть в протокол, то мюли, то кожа, выглядит провокативно, но круто. А эта вроде что-то хочет сказать хорошее и свежее, но все портит осанка и общая нехватка класса, понимания момента и, кажется, банальных мозгов.
МЕЛАНИЯ САМАЯ КРАСИВАЯ ПОСЛЕ ДЖЕКИ
Американские поданные вряд ли участвуют в критике комиссарского тела
Edited at 2017-10-08 15:59 (UTC)
А вот молодаяя жена-красавица...слабое звено, тут укусить и хочется, и можно- наша исконная забава
до хутакие длинные как у лошпеда?