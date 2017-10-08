Меланию Трамп снова раскритиковали
8 октября 2017
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В пятницу в США официально стартовал месяц испанской культуры. На мероприятии в Белом доме президент страны Дональд Трамп и его супруга Мелания принимали около 200 гостей, с которыми обсудили место Латинской Америки в культуре Соединенных Штатов.

Первая леди США предстала перед публикой в яркой юбке, которая многим пользователям сети напомнила стиль фламенко, также на ней была водолазка молочного оттенка. Но и в этот раз Меланию раскритиковали, заявив, что она выглядела слишком вызывающе для такого серьезного мероприятия, потому что водолазка подчеркнула ее грудь. А вам понравился образ Мелании?



















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alice_zzz

Ой...


Юбка как буд-то страшно съехала наверх, снизу коротко, а сверху прям под грудь уползла, хотя это покрой такой, но не айс



Edited at 2017-10-08 10:22 (UTC)
berra_y
талант у нее, при наличии финансов и возможности нанимать хороших стилистов, постоянно неуместно и странно одеваться
юбка слишком высоко, водолазка слишком подчеркнула силикон, по делу ее критикуют
euget

Ярконько)))) постарались стилисты )))) но вообще у испанцев королева очень любит трикотажиком обтягиваться,  так что,  думаю, делегация не обиделась )))) хотя королева там раза в два мельче Мелании и это выглядит не так вызывающе.
Вообще конечно странно,  там ведь  стилисты наверняка бешеные деньги получают,  и вот такой странный вид выпускают.  Может и правда очень модно и круто,  просто мы не догоняем?


А, не испанская делегация была,  просто испаноязычная. Ну все равно оно очень в их стиле )))



Edited at 2017-10-08 10:59 (UTC)
darinai
Не понимаю придирок к Мелании. Всяко лучше выглядит, чем предыдущая, которую еще и умудрились самой стильной называть (вот там вообще колхоз).
А то, что эта женщина сексуальна, так она не виновата. Ее хоть в мешок наряди - будет бомба)

Edited at 2017-10-08 11:05 (UTC)
ocelotka
а мне чего-то кажется, что она троллит по-тихому всех ) и стилистов, и зрителей )) что вот видела она быть первой леди в одно месте, но раз уж приходится - ну держите, вывалится такая, а потом смотрит как народ вибрирует в истерике и молча аплодирует стоя )
вот не верю я, что это стилистов промахи )
pour_la_belle

Вообще, конечно, на фоне Мелании начинаешь ценить Летицию. Та тоже не против плюнуть в протокол, то мюли, то кожа, выглядит провокативно, но круто. А эта вроде что-то хочет сказать хорошее и свежее, но все портит осанка и общая нехватка класса, понимания момента и, кажется, банальных мозгов.

МЕЛАНИЯ САМАЯ КРАСИВАЯ ПОСЛЕ ДЖЕКИ
rusa_nova
Докритикуемся, что объявят неблагонадежными россиян всех без исключения
Американские поданные вряд ли участвуют в критике комиссарского тела
rusa_nova
Мужа критиковать - пустая затея, забронзовел сидючи на миллиардах и закостенел в борьбе за них
А вот молодаяя жена-красавица...слабое звено, тут укусить и хочется, и можно- наша исконная забава
nezabudkaa
неееет, у него кожица тонкая ... :)))) очень тяжело критику переживает :)))) поэтому и кусают со всех сторон, как по мне - еще больше надо !! .. а по поводу Милашки - забавляйтесь, коль душа требует :))
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