Меланию Трамп снова раскритиковали

Ярконько)))) постарались стилисты )))) но вообще у испанцев королева очень любит трикотажиком обтягиваться, так что, думаю, делегация не обиделась )))) хотя королева там раза в два мельче Мелании и это выглядит не так вызывающе.

Вообще конечно странно, там ведь стилисты наверняка бешеные деньги получают, и вот такой странный вид выпускают. Может и правда очень модно и круто, просто мы не догоняем?

А, не испанская делегация была, просто испаноязычная. Ну все равно оно очень в их стиле )))