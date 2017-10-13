2017 BFI London Film Festival

Фаррелл прям на восковую фигуру похож. И Кидман тоже. Ответить

Ветвь дискуссии

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Зря он волосы покрасил :),шикарных бровей достаточно . Как Киркоров ... Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии



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на последней ботокс придерживает, чтоб не сполз? Ответить

Ветвь дискуссии

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Приятно снова Коллина увидеть.

До чего ж кидман скучная тетка. Ответить

Ветвь дискуссии

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у Колина видок такой, как будто ему кол в попу вставили Ответить

Ветвь дискуссии

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Походу Коляныч сильно нетрезв и еле сдерживается)))) Ответить

Ветвь дискуссии

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Николь Кидман и Эмма Стоун прекрасно выглядят и наряды классные

Колин Фаррелл какой-то скучный Ответить

Ветвь дискуссии

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первое фото выглядит так, будто Кидман принесла с собой воскового Фаррела, чтобы сфотографироваться с ним :) Ответить

Ветвь дискуссии

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