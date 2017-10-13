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2017 BFI London Film Festival
13 октября 2017
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Дорогие участники! Хочу сделать небольшое объявление, которое плавно перейдет в правила сообщества. Изначально мы прописали в правилах пункт "Уважайте друг друга в комментариях. В обсуждениях фотографий допустимы ирония и сарказм, но никак не хамство." Но в последнее время я заметила, что не…
Зря он волосы покрасил :),шикарных бровей достаточно . Как Киркоров ...
До чего ж кидман скучная тетка.
Колин Фаррелл какой-то скучный
Эмма прекрасна