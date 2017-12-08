Герцог и герцогиня Кембриджские в Манчестере
8 декабря 2017
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Герцог и герцогиня Кембриджские в среду приехали в Манчестер, где проходил саммит по психическому здоровью детей. В рамках своего приезда королевская пара посетила школу The Friars Primary school.

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