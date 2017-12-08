Герцог и герцогиня Кембриджские в Манчестере
8 декабря 2017
Дорогие участники! Хочу сделать небольшое объявление, которое плавно перейдет в правила сообщества. Изначально мы прописали в правилах пункт "Уважайте друг друга в комментариях. В обсуждениях фотографий допустимы ирония и сарказм, но никак не хамство." Но в последнее время я заметила, что не…
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nailhosny
любительница, однако, черных колготок
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leeeelloooo
а какие колготки зимой носить? с черными туфлями?
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lybanis
Чтоли снова беременна ? Все время за животик держится )))
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cinecount
Да, беременна третьим ребенком.
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