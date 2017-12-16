Сладкая парочка в ЛА
16 декабря 2017
Дорогие участники! Хочу сделать небольшое объявление, которое плавно перейдет в правила сообщества. Изначально мы прописали в правилах пункт "Уважайте друг друга в комментариях. В обсуждениях фотографий допустимы ирония и сарказм, но никак не хамство." Но в последнее время я заметила, что не…
Нормально , пусть дружат !
Точно 59?? Мне кажется,где-то лишний десяток закрался
Но она весело ведет свое шоу
редко нравятся шорты с плотными колготками, но этот наряд - отличный (хотя я за сапожки до колена и чуть пошире)
Эллен - иконы ТВ, Мадонны- иконы музыки и Шерон Стоун - кинематографа.
И хочу сказать, что Эллен выглядит лучше и свежее остальных) Совпадение? Не думаю) Наверное потому, что только ей мужчины мозг не выносят :)