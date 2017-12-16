Сладкая парочка в ЛА

Нормально , пусть дружат ! Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

Они как подтверждение фразы про "люди, долго живущие вместе становятся похожи") Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии



Ссылка

Точно 59?? Мне кажется,где-то лишний десяток закрался Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

Да,да. Обычно она неделю ДР свой отмечает. А тут еще больше месяца - уже "прозрачно напоминает" про юбилей) Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии



Ссылка

Поражаюсь карьере Эллен и тому, что многие считают её классной. На мой взгляд, весьма неприятная особа, даже когда улыбается... Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

Не знаю, вызывает отвращение при первом же взгляде. Ничего личного, как говорится. Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии



Ссылка

С этим не спорю, и всё равно, когда приходится его видеть, вымораживает её лицо. Не знаю, очень неестественная вся. Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии



Ссылка

ура…хоть кто-то еще в сапогах до середины икры, а не бедра )))) Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

как 59? ну надо же, обе как девчонки

редко нравятся шорты с плотными колготками, но этот наряд - отличный (хотя я за сапожки до колена и чуть пошире) Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка

Дааа, неожиданно. Думала, что она значительно моложе. Ответить

Ветвь дискуссии

Ссылка