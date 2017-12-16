Сладкая парочка в ЛА
16 декабря 2017
365
Эллен ДеДженерес (59) и Порша де Росси (44) в пятницу во время похода по магазинам в Лос-Анджелесе.









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Всем участникам и читателям
Дорогие участники! Хочу сделать небольшое объявление, которое плавно перейдет в правила сообщества. Изначально мы прописали в правилах пункт "Уважайте друг друга в комментариях. В обсуждениях фотографий допустимы ирония и сарказм, но никак не хамство." Но в последнее время я заметила, что не…
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kitaika
Поражаюсь карьере Эллен и тому, что многие считают её классной. На мой взгляд, весьма неприятная особа, даже когда улыбается...
berra_y
как 59? ну надо же, обе как девчонки
редко нравятся шорты с плотными колготками, но этот наряд - отличный (хотя я за сапожки до колена и чуть пошире)
night_dolphin
Интересный факт: в следующем году 60-летие у трех "икон".
Эллен - иконы ТВ, Мадонны- иконы музыки и Шерон Стоун - кинематографа.

И хочу сказать, что Эллен выглядит лучше и свежее остальных) Совпадение? Не думаю) Наверное потому, что только ей мужчины мозг не выносят :)
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