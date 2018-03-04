2018 Film Independent Spirit Awards
4 марта 2018
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Вчера в Санта-Монике прошла церемония вручения кинопремии Film Independent Spirit Awards. Мероприятие посетили многие звезды.

В этой подборке: Эмили Ратаковски, Зои Дойч, Аманда Сейфрид, Сирша Ронан, Элизабет Олсен, Роберт Паттинсон и Сальма Хайек с мужем.





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promo stars365 ноябрь 17, 2010 19:20 40
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Всем участникам и читателям
Дорогие участники! Хочу сделать небольшое объявление, которое плавно перейдет в правила сообщества. Изначально мы прописали в правилах пункт "Уважайте друг друга в комментариях. В обсуждениях фотографий допустимы ирония и сарказм, но никак не хамство." Но в последнее время я заметила, что не…
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wild_west_lutik
Ну хоть кто-то на голову здоровый из семейства Олсен))
У девушки на последней фото красивая прическа.
Остальные чортишо.
пс: какая же нелепая фигура у кабачка(
lollabye
Аманду первый раз на ковровой дорожке после родов вижу - хорошая, девочка все еще, платье прекрасное.
Сирша вообще космическая. Всё ей к лицу.
И странная женщина-утка.
neti_x

Сирша чудесная. Олсен тоже ничего, только зачем так прозрачно? Ратаковски уак всегда неприятная особа. Аманде надо загореть, слишком бледная для белого.

Under Skin
Ой, какой кошмар. Особенно Аманда в сельских кружевах выпусницы. и Эмили в самодельной занавеске)) У Зои Дойч в принципе странная внешность женщины старше своих лет всегда. Понравилось только лицо Паттинсона рядом с полуоголенными "близняшками" Олсен xDD
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