В этой подборке: Эмили Ратаковски, Зои Дойч, Аманда Сейфрид, Сирша Ронан, Элизабет Олсен, Роберт Паттинсон и Сальма Хайек с мужем.
2018 Film Independent Spirit Awards
4 марта 2018
В этой подборке: Эмили Ратаковски, Зои Дойч, Аманда Сейфрид, Сирша Ронан, Элизабет Олсен, Роберт Паттинсон и Сальма Хайек с мужем.
Дорогие участники! Хочу сделать небольшое объявление, которое плавно перейдет в правила сообщества. Изначально мы прописали в правилах пункт "Уважайте друг друга в комментариях. В обсуждениях фотографий допустимы ирония и сарказм, но никак не хамство." Но в последнее время я заметила, что не…
Вампирчик хорошо выглядит)
И Сирша моя любимая космическая 😍
Зашла почти то же самое написать)
Паттинсон отрастил волосы,да ещё и рыжие какие-то,снова красавец и Сумерками запахло)
И Сирша тут очень хорошо выглядит
:)
Ни кто не понравился, Сельма везде с мужем,не отпускает он ее одну что ли?
У девушки на последней фото красивая прическа.
Остальные чортишо.
пс: какая же нелепая фигура у кабачка(
Сирша вообще космическая. Всё ей к лицу.
И странная женщина-утка.
Зои Дойч в красно-бордовом платье? Вот она понравилась,только платье от чуть ли не от самых трусов прозрачное.А так,классное.
Сирша чудесная. Олсен тоже ничего, только зачем так прозрачно? Ратаковски уак всегда неприятная особа. Аманде надо загореть, слишком бледная для белого.