2018 Film Independent Spirit Awards

Вампирчик хорошо выглядит)

И Сирша моя любимая космическая 😍 Ответить

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Зашла почти то же самое написать) Паттинсон отрастил волосы,да ещё и рыжие какие-то,снова красавец и Сумерками запахло) И Сирша тут очень хорошо выглядит Ответить

Уровень выше

Ветвь дискуссии



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Ну хоть у кого-то не напоказ!..

:) Ответить

Ветвь дискуссии

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Платья из штор всем шили?

Ни кто не понравился, Сельма везде с мужем,не отпускает он ее одну что ли? Ответить

Ветвь дискуссии

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Ну хоть кто-то на голову здоровый из семейства Олсен))

У девушки на последней фото красивая прическа.

Остальные чортишо.

пс: какая же нелепая фигура у кабачка( Ответить

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за что они так с Амандой? Ответить

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Аманду первый раз на ковровой дорожке после родов вижу - хорошая, девочка все еще, платье прекрасное.

Сирша вообще космическая. Всё ей к лицу.

И странная женщина-утка. Ответить

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Зои Дойч в красно-бордовом платье? Вот она понравилась,только платье от чуть ли не от самых трусов прозрачное.А так,классное. Ответить

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Сирша чудесная. Олсен тоже ничего, только зачем так прозрачно? Ратаковски уак всегда неприятная особа. Аманде надо загореть, слишком бледная для белого. Ответить

Ветвь дискуссии

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